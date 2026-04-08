Ferit logra lo imposible: Seyran regresa a la mansión tras una promesa que lo cambia todo

El temor a que Sinan vuelva a poner en riesgo a Seyran lleva a Ferit a tomar una decisión clara: no puede protegerla desde la distancia y le pide que regrese a la mansión Korhan.

Aunque ella sabe lo que significa volver a ese lugar, Ferit reconoce el daño del pasado y se muestra decidido a cuidarla, sellando una promesa que marca un nuevo punto de inflexión en su relación.