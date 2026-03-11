Publicidad
UNA NUEVA VIDA
Ferit impone el rojo en el diseño del anillo
La colaboración artística entre Ferit y Seyran desata una confesión apasionada sobre el color que simboliza su vínculo, mientras un tercero complica aún más la trama.
La visita de Seyran al taller de Ferit se convierte en un momento revelador: al diseñar un anillo juntos, Ferit afirma que el color de Seyran es el rojo, símbolo de pasión y sangre, en contraposición al azul que ella propone. Su insistencia en ese tono intenso no solo resalta su conexión, sino que reabre la tensión emocional entre ambos.
Mientras tanto, Sinan, por su parte, regala a Seyran un anillo con piedra azul, contraponiendo calma al fuego que Ferit ve en ella, y dejando al personaje en medio de un dilema entre dos símbolos opuestos.