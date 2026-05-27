Ferit estalla contra su padrino tras los ataques a Halis y rompe cualquier opción de reconciliación

Ferit acudió a casa de su tío Nazif en busca de ayuda económica para salvar la situación de los Korhan, pero el encuentro terminó convirtiéndose en una discusión llena de reproches y amenazas. El padrino del joven cargó duramente contra Halis y rechazó tenderles la mano en Una nueva vida.

La conversación se volvió todavía más tensa cuando Nazif calificó al patriarca de hombre maldito. Ferit, indignado por los ataques hacia su abuelo, respondió con una seria advertencia antes de abandonar la casa completamente enfurecido.

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