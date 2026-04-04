Ferit se enfrenta a la obsesión de Sinan para intentar salvar a Seyran de un destino fatal

El acoso y la inestabilidad emocional de Sinan han desencadenado una situación límite que amenaza con destruir la paz de la pareja. En el próximo episodio de Una nueva vida, los espectadores verán cómo el joven heredero debe actuar con rapidez para evitar que la locura de su adversario termine en una tragedia irreparable para todos.

La valentía de Ferit será crucial mientras se encuentra atrapado en una red de manipulación y amenazas constantes. La trama se complica con giros inesperados que mantienen la incertidumbre sobre si el amor de la pareja será suficiente para superar este oscuro obstáculo que ha puesto sus vidas en jaque.