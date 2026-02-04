Ferit emerge como figura dominante tras la alianza con el enigmático Conde Ziya

La actitud de Ferit cambia de forma evidente cuando asume las enseñanzas del Conde Ziya, quien le deja claro que el respeto se impone desde el miedo. El regalo de un tesbih simboliza ese pacto y refuerza su nueva identidad, más seria y autoritaria.

La transformación se consolida en la sastrería, donde su imagen exterior refleja el cambio interior. Ferit deja atrás la improvisación y empieza a tomar decisiones con determinación, dispuesto a ocupar un lugar de poder y a hacerlo sin concesiones.