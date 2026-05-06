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UNA NUEVA VIDA
Ferit duda ante la presión emocional de Diyar y su intento de romper el compromiso
El joven acude decidido a poner fin a su relación, pero la reacción inesperada de Diyar, marcada por la vulnerabilidad y el miedo a quedarse sola, cambia por completo la situación
Ferit llega con la intención de terminar su compromiso, convencido de que es lo mejor para ambos. Sin embargo, Diyar se adelanta, reconoce sus celos y le pide perdón antes de que él pueda expresar su decisión.
La joven intensifica el momento al apelar a la soledad, asegurando que no tiene a nadie más. Sus palabras y lágrimas dejan a Ferit en una posición difícil, atrapado entre sus sentimientos y la culpa.