Ferit duda ante la presión emocional de Diyar y su intento de romper el compromiso

Ferit llega con la intención de terminar su compromiso, convencido de que es lo mejor para ambos. Sin embargo, Diyar se adelanta, reconoce sus celos y le pide perdón antes de que él pueda expresar su decisión.

La joven intensifica el momento al apelar a la soledad, asegurando que no tiene a nadie más. Sus palabras y lágrimas dejan a Ferit en una posición difícil, atrapado entre sus sentimientos y la culpa.