Ferit descubre el cruel chantaje que obligó a Seyran a casarse con Akin

Después de una intensa discusión, Ferit exige a Seyran la verdad sobre su inesperado compromiso con Akin. Desesperado y dolido, la enfrenta con el alma rota y le pide que confiese por qué lo abandonó.

Seyran, superada por el miedo y la culpa, acaba revelando que Ökkes la chantajeó con la vida de su padre si no aceptaba casarse con otro. Ferit, impactado, la abraza con fuerza y promete que esta vez no permitirá que nadie vuelva a separarlos.