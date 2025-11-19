Publicidad
Una nueva vida
Ferit descubre el cruel chantaje que obligó a Seyran a casarse con Akin
Entre lágrimas, Seyran confiesa a Ferit que fue víctima de una amenaza que la obligó a alejarse de él, desatando una emotiva reconciliación tras la angustia.
Después de una intensa discusión, Ferit exige a Seyran la verdad sobre su inesperado compromiso con Akin. Desesperado y dolido, la enfrenta con el alma rota y le pide que confiese por qué lo abandonó.
Seyran, superada por el miedo y la culpa, acaba revelando que Ökkes la chantajeó con la vida de su padre si no aceptaba casarse con otro. Ferit, impactado, la abraza con fuerza y promete que esta vez no permitirá que nadie vuelva a separarlos.