Ferit, al borde del colapso: los médicos temen por la vida de Pelin y su bebé

Ferit atraviesa el momento más duro de su vida. Tras acudir al hospital al enterarse de que Pelin se ha puesto de parto, los médicos le comunican una terrible noticia: la vida de la madre y del bebé corre grave peligro. Entre la angustia y el desconcierto, el joven no puede contener las lágrimas.

Mientras tanto, Seyran observa impotente desde fuera, consciente del peso que cae sobre Ferit. El doctor advierte que podría ser necesario elegir entre salvar a Pelin o al bebé, dejando a todos sin aliento ante el trágico dilema.