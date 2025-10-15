Publicidad
Una nueva vida
Ferit, al borde del colapso: los médicos temen por la vida de Pelin y su bebé
El parto de Pelin se complica de forma dramática. Ferit enfrenta una decisión imposible mientras revive todos sus errores y la culpa amenaza con destrozarlo definitivamente.
Ferit atraviesa el momento más duro de su vida. Tras acudir al hospital al enterarse de que Pelin se ha puesto de parto, los médicos le comunican una terrible noticia: la vida de la madre y del bebé corre grave peligro. Entre la angustia y el desconcierto, el joven no puede contener las lágrimas.
Mientras tanto, Seyran observa impotente desde fuera, consciente del peso que cae sobre Ferit. El doctor advierte que podría ser necesario elegir entre salvar a Pelin o al bebé, dejando a todos sin aliento ante el trágico dilema.