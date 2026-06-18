Feijóo visita El Hormiguero para abordar la actualidad política y los retos de los próximos meses

El Hormiguero contó con la presencia de Alberto Núñez Feijóo, que analizó algunos de los asuntos más relevantes de la actualidad política en un momento marcado por la intensa actividad parlamentaria y los movimientos de las distintas formaciones.

Además de repasar las propuestas de su partido, el líder popular compartió su visión sobre los principales retos económicos y sociales del país. La conversación también reservó espacio para mostrar una faceta más cercana y personal del político gallego.

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