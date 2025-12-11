Fedra Lorente afronta la ruina tras una estafa amorosa que dejó a su marido sin sus ahorros

La situación económica de Fedra Lorente se ha desplomado al conocer que una estafa afectó gravemente a su marido, quien perdió 50.000 euros al confiar en una supuesta mujer americana que decía estar enamorada. Su hija descubrió el engaño después de su fallecimiento, evidenciando el alcance del fraude.

Un testigo detalla cómo Miguel recibía presiones emocionales y falsas pruebas de emergencia para que enviara más dinero. Incluso intentó cobrar un talón que resultó ser falso. Ahora, la actriz se ve obligada a recurrir a ayudas y plantearse vender su casa para sobrevivir.