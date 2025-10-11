Publicidad
Sueños de libertad
Un fallo técnico pone en jaque a la fábrica y despierta nuevas sospechas
Gabriel escucha una conversación clave sobre la sala de calderas en Sueños de libertad, y podría usar esa información para avanzar en su plan de venganza familiar.
En Sueños de libertad, Andrés y Joaquín detectan un problema de presión en la sala de calderas que podría generar un sobrecoste importante. Gabriel lo escucha todo desde el despacho.
El abogado identifica este punto como uno de los más sensibles de la fábrica. ¿Utilizará esta información para ir en contra de la empresa?