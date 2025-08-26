El fallo de Rosa le concede el pleno a Manu en La pista

En Pasapalabra, Manu ha aprovechado el error de su contrincante al decir ‘Por la boca vive el pez’ en vez de muere. Ambos reconocieron rápidamente a Fito & Fitipaldis, pero Rosa se confundió con el título al apostar por la palabra equivocada.

Ese fallo le abrió la puerta a Manu, que supo rematar al escuchar el estribillo de otro éxito del grupo de Fito Cabrales. El concursante madrileño se llevó los cinco segundos extra, mientras Roberto Leal reconocía lo habitual de estos despistes musicales.