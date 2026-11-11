Alaska le regala sin querer la victoria a Alejo Sauras en La Pista de Pasapalabra: "No he sido rápido"

La Pista ha dejado un momento tan inesperado como divertido en Pasapalabra. Alejo Sauras y Alaska han tenido dificultades para identificar una canción de La Oreja de Van Gogh, aunque ambos han reconocido al grupo antes de descubrir el título.

Cuando Roberto Leal les ha dado una nueva pista, Alaska ha acertado, pero había pulsado antes de tiempo. Alejo tenía el turno y se ha resistido a aprovecharse de la situación. Finalmente, animado por David, ha aceptado la victoria y los segundos para su equipo, dejando claro que el acierto había sido de su rival.