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PASAPALABRA
Alaska le regala sin querer la victoria a Alejo Sauras en La Pista de Pasapalabra: "No he sido rápido"
El actor ha protagonizado un divertido duelo musical en el que ha terminado ganando gracias a un despiste de su rival, aunque ha reconocido que el mérito era de ella.
La Pista ha dejado un momento tan inesperado como divertido en Pasapalabra. Alejo Sauras y Alaska han tenido dificultades para identificar una canción de La Oreja de Van Gogh, aunque ambos han reconocido al grupo antes de descubrir el título.
Cuando Roberto Leal les ha dado una nueva pista, Alaska ha acertado, pero había pulsado antes de tiempo. Alejo tenía el turno y se ha resistido a aprovecharse de la situación. Finalmente, animado por David, ha aceptado la victoria y los segundos para su equipo, dejando claro que el acierto había sido de su rival.