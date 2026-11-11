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PASAPALABRA
Cristina Plazas pone en un compromiso a David en Pasapalabra con una inesperada confesión: "Si no aporto, me aparto"
La actriz ha hecho balance de su participación en el programa y ha provocado las risas de Roberto Leal y David con un comentario que ha obligado al concursante a justificarse.
Los invitados de Pasapalabra saben que su misión es ayudar a los concursantes en las diferentes pruebas. Cristina Plazas ha valorado su aportación al equipo de David, asegurando que estuvo muy simpática y que le apoyó mucho durante el programa.
Sin embargo, su comentario sobre apartarse cuando no tiene nada que aportar ha puesto en un aprieto al concursante, que ha aclarado entre risas que él nunca le dijo eso. Roberto Leal ha aprovechado el momento para destacar cómo David protege a sus invitados y remata sus respuestas.