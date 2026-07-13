Almejas al pimentón de Karlos Arguiñano: una receta fácil y rápida

La receta de almejas al pimentón de Karlos Arguiñano destaca por su sencillez y su intenso sabor. Con ingredientes básicos y una elaboración rápida, también puede prepararse con mejillones, berberechos, coquinas o chirlas.

El plato combina un sofrito de ajo y cebolleta con harina, vino de Jerez y pimentón. Las almejas se cocinan tapadas hasta abrirse y se sirven con pan tostado y perejil, un acompañamiento perfecto para disfrutar de la salsa.