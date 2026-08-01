La fábrica entra en una nueva crisis: las primeras quejas ponen en peligro una decisión estratégica

La reformulación de los perfumes comienza a pasar factura cuando aparecen las primeras quejas de los clientes. El contratiempo pone en alerta a los responsables de la fábrica, que ven cómo una decisión clave podría convertirse en un nuevo problema para el negocio.

En Sueños de libertad, las reclamaciones obligarán a replantear la estrategia adoptada. La situación añade un nuevo foco de tensión a la trama y siembra dudas sobre el futuro de uno de los proyectos más importantes de la empresa.

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