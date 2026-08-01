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EN TIERRA LEJANA
Cihan y Alya sorprenden con la conversación que confirma su vínculo más fuerte pese a todos los obstáculos
Un diálogo entre Cihan y Alya se convierte en uno de los momentos más comentados de la ficción turca al demostrar que nada ha conseguido romper su conexión.
Cihan y Alya protagonizan una conversación cargada de emoción que deja patente la fortaleza de su relación después de todas las dificultades que han afrontado. Sus palabras reflejan un vínculo que ha resistido incluso los momentos más complicados.
Desde En tierra lejana, la escena ha conquistado a los seguidores de la serie al mostrar que ni la prisión ha conseguido separarlos. El diálogo entre ambos refuerza una de las historias más seguidas por los espectadores y anticipa nuevos momentos decisivos para la pareja.
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