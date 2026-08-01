Candela Cruz desvela el imprescindible que nunca falta en su bolsa de playa durante el verano

Candela Cruz ha mostrado su lado más cercano al desvelar qué lleva siempre en su bolsa de playa durante el verano. La actriz comparte uno de sus imprescindibles para disfrutar de los días de descanso y explica por qué no puede prescindir de él.

En este contenido especial de Sueños de libertad, la intérprete responde a una divertida pregunta veraniega y deja conocer un poco más de su rutina fuera del plató. Sus confesiones acercan a los seguidores a la faceta más personal de la actriz.

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