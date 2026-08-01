Beatriz toca fondo tras la dolora separación de Juanito

Beatriz vive un auténtico calvario al tener que separarse de Juanito, un golpe que la deja completamente hundida. La situación supone un antes y un después para el personaje, que no consigue ocultar el profundo dolor que le provoca esta despedida.

En el capítulo 615 de Sueños de libertad, la separación marca uno de los momentos más emotivos de la trama. El sufrimiento de Beatriz y las consecuencias de esta decisión añaden un nuevo giro a la historia y afectan a quienes la rodean.

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