El embarazo de Mine da un giro dramático: una inesperada complicación dispara todas las alarmas

Mine atraviesa uno de los momentos más delicados desde que supo que estaba embarazada. Una complicación inesperada hace saltar todas las alarmas y aumenta el temor de que pueda perder al bebé que espera.

En los próximos capítulos de En tierra lejana, la preocupación crece entre los personajes mientras la evolución de Mine mantiene en vilo a su entorno. El incierto desenlace de esta situación amenaza con cambiar el rumbo de varias de las tramas principales.

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