Extelonero de Andy y Lucas revela tensiones: “Me impactó la manera en la que Lucas trataba a su equipo”

Mariano Ruiz, quien fue telonero de Andy y Lucas, confesó en Y ahora Sonsoles que quedó sorprendido por el comportamiento de Lucas. Relata portazos y gestos desagradables hacia los músicos durante los conciertos.

El cantante también asegura que entre Andy y Lucas no percibió complicidad, lo que alimenta rumores sobre la relación interna del dúo. Su gira de despedida llega marcada por estas nuevas controversias.