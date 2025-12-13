Publicidad
La Voz
Explosiva apertura en la semifinal: Malú, Sebastián Yatra y Mika emocionan con un medley que pone al público en pie
La segunda semifinal arrancó con una actuación conjunta de Malú, Sebastián Yatra y Mika, uniendo ‘En guerra’ y ‘Me fui’ en un potente medley cargado de energía, química y emoción que conquistó al público.
La Voz vivió una apertura especial en su segunda semifinal: los coaches fusionaron ‘En guerra’ y ‘Me fui’ en un número vibrante, demostrando complicidad y pasión por la música en directo.
Pablo López, que tenía fiebre, estuvo presente aunque no se subió al escenario con sus compañeros, reservándose para cantar más adelante con sus talents. La combinación de estilos y voces hizo vibrar al público desde el primer segundo del medley.