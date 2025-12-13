Antena3
Yatra, Malú y Mika

La Voz

Explosiva apertura en la semifinal: Malú, Sebastián Yatra y Mika emocionan con un medley que pone al público en pie

La segunda semifinal arrancó con una actuación conjunta de Malú, Sebastián Yatra y Mika, uniendo ‘En guerra’ y ‘Me fui’ en un potente medley cargado de energía, química y emoción que conquistó al público.

Celia Gil
Publicado:

La Voz vivió una apertura especial en su segunda semifinal: los coaches fusionaron ‘En guerra’ y ‘Me fui’ en un número vibrante, demostrando complicidad y pasión por la música en directo.

Pablo López, que tenía fiebre, estuvo presente aunque no se subió al escenario con sus compañeros, reservándose para cantar más adelante con sus talents. La combinación de estilos y voces hizo vibrar al público desde el primer segundo del medley.

