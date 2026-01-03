Experto en economía plantea jubilarse más tarde: ¿hasta los 72 años?

En Y ahora Sonsoles se analizó la reforma de pensiones de 2013 que eleva progresivamente la edad legal de jubilación a 67 años, y el economista Luis Garvía señaló que “deberíamos jubilarnos a partir de las 72 años” para equilibrar el gasto público del sistema.

El debate surge en un contexto en el que este 2026 la edad mínima sube a 66 años y 10 meses, con nuevos cálculos que permiten eliminar los dos peores meses de cotización, mientras trabajadores como Francisco López lamentan años de aportes sin jubilación completa.