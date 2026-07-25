Exhibición histórica en Pasapalabra: la racha perfecta de Antonio Garrido que descolocó por completo a Roberto Leal

Momentazos de los que hacen historia en Pasapalabra. La visita de Antonio Garrido al plató del programa estelar de Antena 3 ha dejado una de esas pruebas para el recuerdo, donde la agilidad mental y el buen humor se han aliado para regalarnos un momento verdaderamente espectacular.

El actor y presentador se ha venido arriba en una de las primeras pruebas y, para sorpresa de todos los presentes, ha completado una racha perfecta de trece respuestas del tirón sin dudar un solo segundo. La brillante jugada ha pillado tan desprevenido a Roberto Leal que el propio conductor del concurso no ha podido contener su asombro ante la gesta de Garrido, reaccionando con un espontáneo "¡madre mía!" que resume a la perfección el impacto de una de las actuaciones más aplaudidas de las últimas entregas.

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