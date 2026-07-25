A la desesperada en AlaZ: la arriesgada jugada de David 'in extremis' para huir de la Silla Azul

Hay tardes en las que AlaZ se convierte en un auténtico terreno de juego de alto riesgo, y la última entrega de Pasapalabra ha sido el ejemplo perfecto. David se ha visto obligado a apretar los dientes y tirar de pura valentía tras quedar acorralado contra el cronómetro y ver peligrar gravemente su continuidad en el programa.

Sin margen para el error y con la amenaza constante de la Silla Azul sobre la mesa, el concursante no dudó en arriesgarlo todo en una recta final no apta para cardiacos. Una jugada límite y a la desesperada con la que buscó darle la vuelta a un marcador adverso, dejando al plató entero en absoluto silencio a la espera de saber si su audacia le servía para salvar el pellejo o lo mandaba directo al temido pozo del repechaje.

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