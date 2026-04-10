Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Arguiñano recupera un dulce tradicional con las rosquillas de Águeda listas en pocos pasos
El cocinero propone una receta de rosquillas caseras de Águeda fácil de preparar, con ingredientes básicos y una elaboración sencilla que termina con una fritura rápida y un resultado irresistible.
Karlos Arguiñano muestra cómo elaborar unas rosquillas caseras de Águeda con una receta accesible para todos. La preparación consiste en mezclar ingredientes sencillos, amasar y dar forma antes de pasar a la fritura.
Se trata de un postre tradicional que destaca por su facilidad y rapidez, ideal para quienes buscan un dulce casero sin complicaciones y con un resultado sabroso.