Arguiñano recupera un dulce tradicional con las rosquillas de Águeda listas en pocos pasos

Karlos Arguiñano muestra cómo elaborar unas rosquillas caseras de Águeda con una receta accesible para todos. La preparación consiste en mezclar ingredientes sencillos, amasar y dar forma antes de pasar a la fritura.

Se trata de un postre tradicional que destaca por su facilidad y rapidez, ideal para quienes buscan un dulce casero sin complicaciones y con un resultado sabroso.