¡Robo de película en La Pista! Javier le birla el triunfo a David en el último segundo con un tema que nadie esperaba

Hay duelos en 'La Pist que se deciden por milésimas de segundo, pero lo ocurrido entre Javier y David ha rozado el surrealismo puro. Cuando todo parecía abocado al fracaso tras varias rondas de pistas y tarareos sin rumbo, un giro de guion de última hora ha dejado el plató de Pasapalabra patas arriba.

David, que acariciaba los segundos de recompensa para el bote, vio cómo la victoria se le escapaba entre los dedos en el momento más insospechado. Javier estuvo más vivo que nadie para apretar el pulsador, colar la respuesta correcta y arrebatarle el triunfo en sus narices, dejando a su rival paralizado y preguntándose aún cómo era posible que la solución fuera precisamente esa canción.

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