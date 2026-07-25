Atasco monumental con C. Tangana: Nuria Fergó y Antonio Garrido se estrellan contra La Pista

Menuda encrucijada se ha vivido en el último duelo de La Pista de Pasapalabra. Lo que parecía una de las canciones más reconocibles del pop urbano reciente se ha terminado convirtiendo en una auténtica pesadilla de bloqueo absoluto para Nuria Fergó y Antonio Garrido.

A pesar de los intentos de Roberto Leal por guiar a los concursantes y los tarareos inconexos que salían de la mesa, el emblemático éxito de C. Tangana se atragantó de principio a fin. Una espiral de dudas, caras de desconcierto y segundos consumiéndose en el marcador que convirtió la prueba en un momento tan desternillante como desesperante para los invitados, que no daban crédito cuando finalmente sonó el tema que se les había escapado por completo.

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