Eva Soriano sufre un aparatoso accidente durante los ensayos y hace saltar todas las alarmas

El nivel de autoexigencia en las pruebas de esta temporada ha pasado factura a una de las concursantes más queridas. Durante la preparación de su desafío semanal, la cómica madrileña ha sufrido un golpe que le ha provocado una visible contusión, un momento de tensión que pone de manifiesto la dureza real a la que se enfrentan los participantes.

A pesar del fuerte impacto y el evidente malestar físico, la concursante ha intentado mantener el ánimo, aunque las imágenes de su lesión reflejan la peligrosidad de los retos en El Desafío. Este contratiempo supone un obstáculo inesperado en su evolución dentro de la competición más exigente de la televisión.