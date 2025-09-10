Publicidad
Pasapalabra
Eva Soriano remonta en el último momento... ¿y gana la apuesta contra Nacho García?
El duelo final entre los presentadores de Cuerpos especiales se resuelve con un inesperado giro y una solución sorprendente de Roberto Leal.
Eva Soriano y Nacho García llegaron al tercer duelo en La Pista de Pasapalabra con todo en juego. Aunque Nacho ya había ganado, aceptó un “todo o nada” propuesto por Roberto Leal para mantener la emoción.
Eva pulsó antes de tiempo y perdió su turno, pero Nacho no supo reconocer la canción. En su segunda oportunidad, la cómica acertó y se llevó la victoria definitiva de la apuesta.