Eva Soriano remonta en el último momento... ¿y gana la apuesta contra Nacho García?

Eva Soriano y Nacho García llegaron al tercer duelo en La Pista de Pasapalabra con todo en juego. Aunque Nacho ya había ganado, aceptó un “todo o nada” propuesto por Roberto Leal para mantener la emoción.

Eva pulsó antes de tiempo y perdió su turno, pero Nacho no supo reconocer la canción. En su segunda oportunidad, la cómica acertó y se llevó la victoria definitiva de la apuesta.