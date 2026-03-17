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Eva Soriano se niega a realizar su próximo desafío

EL DESAFÍO

Eva Soriano se planta ante la prueba en El Desafío y lanza un dardo al jurado

La concursante reacciona con ironía y rechazo al conocer el reto que deberá afrontar en la segunda semifinal.

Carmen Pardo
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Eva Soriano muestra su desacuerdo al enfrentarse al nuevo desafío y deja claro que no está dispuesta a asumirlo sin protestar. Su reacción, cargada de humor, ataca la dinámica de valoraciones que está teniendo en el programa.

La cómica responde con contundencia al planteamiento de la prueba y propone que sean otros quienes la realicen en El Desafío.

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