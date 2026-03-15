Eva Soriano hipnotiza al jurado con una arriesgada danza aérea bocabajo en la primera semifinal

La exigencia de la primera semifinal ha llevado a los concursantes al límite de sus capacidades. Eva Soriano ha protagonizado uno de los momentos más impactantes de la noche al ejecutar una compleja coreografía aérea completamente invertida. La concursante, que ya había mostrado las secuelas físicas de los ensayos debido al uso de arneses, ha demostrado una determinación de hierro para pelear por su puesto en la gran final.

Durante la emisión de El Desafío, el jurado ha valorado positivamente la limpieza de sus movimientos y la capacidad de mantener el control en una posición de tanta dificultad. La actuación, cargada de estética y riesgo, confirma el gran estado de forma de la presentadora en esta etapa decisiva del campeonato.