Eva Isanta logra la victoria en La Pista con un golpe de inspiración y grita 'So payaso'
La actriz se enfrentó a Iñaki Miramón y, tras dudar en el primer intento, consiguió recordar el título de la canción de Extremoduro en el último momento.
El duelo musical llevó a Eva Isanta hasta 1996 con una canción de Extremoduro. Tras escuchar el primer fragmento, estuvo a punto de rendirse, pero la letra le dio una pista decisiva.
Finalmente, la actriz gritó 'So payaso de forma' liberadora, desatando la emoción en el plató. “Lo que son los nervios”, comentó Eva tras conseguir la victoria en La Pista de Pasapalabra.