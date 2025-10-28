Eva Isanta logra la victoria en La Pista con un golpe de inspiración y grita 'So payaso'

El duelo musical llevó a Eva Isanta hasta 1996 con una canción de Extremoduro. Tras escuchar el primer fragmento, estuvo a punto de rendirse, pero la letra le dio una pista decisiva.

Finalmente, la actriz gritó 'So payaso de forma' liberadora, desatando la emoción en el plató. “Lo que son los nervios”, comentó Eva tras conseguir la victoria en La Pista de Pasapalabra.