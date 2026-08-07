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ÁGATA Y LOLA
Eva Fernández ve en Ágata una lección necesaria para su personaje Pilar en Ágata y Lola
Mireia Oriol y Eva Fernández analizan el choque entre Ágata y Pilar, una competitividad que provoca tensión entre sus personajes y que también impulsa el aprendizaje de la forense.
La llegada de Ágata al equipo de Lola no ha sentado demasiado bien a Pilar. A la médico forense le molesta especialmente que la joven se adelante a sus teorías y descubra antes que ella aspectos importantes de los casos.
Detrás de esa rivalidad, las actrices encuentran una dinámica enriquecedora. Mireia Oriol asegura que disfruta mucho de la trama y recalca que no existe mala fe, mientras Eva Fernández considera que Ágata supone para Pilar un aprendizaje que necesitaba en Ágata y Lola.
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