Eva Fernández ve en Ágata una lección necesaria para su personaje Pilar en Ágata y Lola

La llegada de Ágata al equipo de Lola no ha sentado demasiado bien a Pilar. A la médico forense le molesta especialmente que la joven se adelante a sus teorías y descubra antes que ella aspectos importantes de los casos.

Detrás de esa rivalidad, las actrices encuentran una dinámica enriquecedora. Mireia Oriol asegura que disfruta mucho de la trama y recalca que no existe mala fe, mientras Eva Fernández considera que Ágata supone para Pilar un aprendizaje que necesitaba en Ágata y Lola.

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