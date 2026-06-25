Eva Arguiñano recupera un postre de origen medieval con una vistosa receta de bizcocho de yema

El bizcocho de yema presentado por Eva Arguiñano tiene sus raíces en la época medieval, cuando las claras se utilizaban en las bodegas de vino y las yemas sobrantes se aprovechaban para elaborar diferentes recetas de repostería tal y como ha explicado en Cocina abierta de Karlos Arguiñano.

La preparación incluye un bizcocho elaborado con yemas, huevos, azúcar y harina de maíz, que después se rellena con almíbar y una capa de yema fina. Para terminar, se decora con chocolate, frambuesas y hojas de menta.

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