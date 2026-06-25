Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Eva Arguiñano recupera un postre de origen medieval con una vistosa receta de bizcocho de yema
La cocinera elabora un dulce tradicional nacido para aprovechar las yemas de huevo sobrantes, una preparación que combina almíbar, crema de yema fina y decoración de chocolate.
El bizcocho de yema presentado por Eva Arguiñano tiene sus raíces en la época medieval, cuando las claras se utilizaban en las bodegas de vino y las yemas sobrantes se aprovechaban para elaborar diferentes recetas de repostería tal y como ha explicado en Cocina abierta de Karlos Arguiñano.
La preparación incluye un bizcocho elaborado con yemas, huevos, azúcar y harina de maíz, que después se rellena con almíbar y una capa de yema fina. Para terminar, se decora con chocolate, frambuesas y hojas de menta.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas