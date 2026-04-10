La estrategia de David deja sin palabras a Roberto Leal en el ¿Dónde están?

David irrumpe con fuerza en Pasapalabra y deja atónito a Roberto Leal al completar el panel de ¿Dónde Están? sin fallos. El presentador no pudo evitar reaccionar ante un logro poco habitual en el concurso.

El recién llegado ya ha demostrado su potencial frente a Javier, veterano con más de treinta programas.