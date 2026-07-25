Carolina Román aterriza como Bianca para hacer tambalear la relación de Fina

Las pasiones y los viejos fantasmas del pasado vuelven a amenazar la estabilidad en Sueños de libertad. La incorporación de la actriz Carolina Román a la serie estrella de Antena 3 promete no dejar a nadie indiferente, irrumpiendo en la trama con la fuerza de un huracán bajo la piel de Bianca, un personaje que llega con intenciones de revolverlo absolutamente todo.

Su llegada supone un giro de 180 grados en la cotidianidad de la fábrica, especialmente tras salir a la luz un secreto guardado a bajo llave: Bianca viene con una declaración rotunda bajo el brazo al dejar claro que Fina ha sido, es y será el verdadero amor de su vida. Un imponente flechazo del pasado que irrumpe de lleno en el presente, amenazando con sembrar dudas, romper esquemas y poner a prueba los verdaderos sentimientos de las protagonistas en una encrucijada llena de tensión y drama.

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