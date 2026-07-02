Esther Arroyo sorprende en Pasapalabra con un broche musical inesperado que enamora al plató

Durante su visita a Pasapalabra, Esther Arroyo recordó su faceta musical y confesó que cantar es una de las actividades que más disfruta. Aunque ella misma se muestra humilde respecto a su talento, ya ha actuado en varias ocasiones con su banda.

En su despedida del programa, la invitada quiso regalar un momento especial improvisando una interpretación a capela. El gesto sorprendió al plató y puso el broche a una intervención marcada por la emoción y la complicidad con Roberto Leal.

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