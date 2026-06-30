Esther Arroyo desata las risas en Pasapalabra con una divertida expresión

Esther Arroyo ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de su visita a Pasapalabra al soltar la expresión "estoy que me canto encima", lo que ha provocado la sorpresa y las risas de Roberto Leal. Miguel Diosdado también ha aportado su frase, asegurando que estaba "mejor que en brazos".

Durante la charla, el presentador ha preguntado a Javier por este tipo de expresiones y el concursante ha mencionado su gusto por Groucho Marx, recordando una de sus frases más ingeniosas que ha desatado las risas en el plató mientras continúan las pruebas del concurso.

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