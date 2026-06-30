Esther Arroyo cuenta en Pasapalabra que la confunden con otra famosa

Esther Arroyo ha protagonizado una divertida anécdota en Pasapalabra durante la prueba Palabras Cruzadas, centrada en palabras relacionadas con los ríos, donde ha ironizado sobre lo bien que le venía la temática por su apellido.

En medio del juego, la invitada ha contado que a menudo la confunden con otra famosa, una situación que ella misma ha restado importancia con humor al decir que ambas llevan agua, provocando las risas en el plató.

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