¿Se desnudaría por salvar a su familia? Ester Expósito confiesa qué haría ante este dilema moral en El Hormiguero

El Hormiguero

Ester Expósito revela en El Hormiguero si se atrevería a desnudarse por salvar a los suyos

La actriz visitó a Pablo Motos para hablar de su nueva película El Talento y acabó enfrentándose a un dilema moral que también provocó la confesión del presentador.

Ester Expósito cerró la semana de estreno de la vigésima temporada de El Hormiguero. La actriz acudió al programa para presentar El Talento, su próximo estreno en cines, que llegará el 5 de septiembre.

Durante la entrevista, Pablo Motos planteó el dilema central de la cinta: ¿sería capaz de desnudarse por dinero para salvar a su familia? Expósito confesó que ella no lo haría, explicando que el cuerpo femenino aún se percibe con una connotación sexual distinta a la del masculino.

