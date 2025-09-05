Ester Expósito revela en El Hormiguero si se atrevería a desnudarse por salvar a los suyos

Ester Expósito cerró la semana de estreno de la vigésima temporada de El Hormiguero. La actriz acudió al programa para presentar El Talento, su próximo estreno en cines, que llegará el 5 de septiembre.

Durante la entrevista, Pablo Motos planteó el dilema central de la cinta: ¿sería capaz de desnudarse por dinero para salvar a su familia? Expósito confesó que ella no lo haría, explicando que el cuerpo femenino aún se percibe con una connotación sexual distinta a la del masculino.