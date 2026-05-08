Esperanza Aguirre revela un vínculo inesperado con Javier en su regreso a Pasapalabra

Esperanza Aguirre ha regresado a Pasapalabra en una tarde especial para Javier al haber recuperado el color naranja tras uno de sus mejores Roscos. La política se ha mostrado especialmente ilusionada por compartir equipo con él y ha explicado el motivo: le conoce desde su etapa académica, cuando recibió en varias ocasiones el Premio de Excelencia de la Comunidad de Madrid, tanto en Bachillerato como durante la universidad.

Javier ha añadido que su relación no se quedó ahí. Con el paso de los años, también han coincidido en el ámbito musical, ya que Esperanza ha asistido a varios conciertos suyos en el Auditorio Nacional. La revelación ha provocado bromas de Roberto Leal y ha dejado uno de los encuentros más curiosos del programa.