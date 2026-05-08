Esperanza Aguirre, incapaz de contenerse en La Pista... ¡en el duelo entre Javier y David!

El duelo musical entre Javier y David volvió a confirmar que La Pista no es su prueba más cómoda en Pasapalabra. Tras escuchar el primer fragmento y un verso de la letra, ambos seguían en blanco ante una canción de 1970 especialmente difícil. Incluso David reconoció entre risas que no se les da nada bien esta prueba cuando el tema se resiste.

La sorpresa llegó cuando Esperanza Aguirre, invitada por primera vez en esta etapa del programa, se dio cuenta de cuál era la canción. En el momento en que Roberto Leal dio el título con otras palabras, la política se adelantó y dijo la respuesta antes que Javier. Al ser tan evidente, el presentador optó por dejarlo en anécdota y seguir con normalidad.