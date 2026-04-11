El espectacular regreso de Melani, Agoney y Angy que ha revolucionado el estreno de la nueva edición

La decimotercera edición ha comenzado con un despliegue de energía y calidad artística difícil de superar. Melani, Agoney y Angy han sido los encargados de abrir el telón, demostrando por qué son figuras icónicas en la historia del formato. Con actuaciones que han rozado la perfección, los artistas han dejado el listón muy alto, contagiando su entusiasmo a los nuevos rostros que se enfrentan al reto de la imitación.

Este despliegue de talento en Tu cara me suena ha servido como el revulsivo perfecto para una noche cargada de emociones y sorpresas. La presencia de estos veteranos no solo ha emocionado al jurado, sino que ha marcado el camino a seguir para los concursantes que acaban de iniciar su aventura. Con este arranque de nivel, el programa confirma su capacidad para reinventarse manteniendo la esencia que lo ha convertido en un referente del entretenimiento.