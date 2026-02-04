Un español rompe barreras del turismo espacial y revela su mayor miedo antes de despegar

Alberto Gutiérrez se convirtió en el cuarto español en viajar al espacio y el primero en hacerlo como turista, en un vuelo de apenas diez minutos con tres de ingravidez que él califica como una de las experiencias más intensas de su vida. Señala que la preparación empezó tres días antes y disipó sus nervios, permitiéndole disfrutar del regreso a la Tierra.

Su mayor inquietud antes del despegue no fue la gravedad ni el costo millonario del viaje, sino una cuestión muy terrenal: la ausencia de baño en la cápsula.