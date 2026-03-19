Daniela carga sin filtros contra Joaquín: “Eres lo más cani que hay en la tierra”

La hija mayor ha propuesto un juego en familia, “escuchamos, pero no juzgamos”. Con este entretenimiento los Sánchez Saborido han hablado sin filtros entre ellos.

Joaquín y Salma han sido los que más reproches han recibido por parte de su familia. Unas acusaciones ante las que ninguno podía defenderse porque era parte de la dinámica del juego.