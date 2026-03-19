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EL CAPITÁN EN JAPÓN
Daniela carga sin filtros contra Joaquín: “Eres lo más cani que hay en la tierra”
Daniela y Joaquín protagonizan un tenso momento familiar durante un juego en el desayuno, con acusaciones personales y un intercambio de calificativos que no deja indiferente.
La hija mayor ha propuesto un juego en familia, “escuchamos, pero no juzgamos”. Con este entretenimiento los Sánchez Saborido han hablado sin filtros entre ellos.
Joaquín y Salma han sido los que más reproches han recibido por parte de su familia. Unas acusaciones ante las que ninguno podía defenderse porque era parte de la dinámica del juego.