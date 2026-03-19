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El giro inesperado del hijo de Quique Sánchez Flores: convierte su pánico a volar en una app que calma a pasajeros
Pablo Sánchez Flores, futbolista y emprendedor, transforma su experiencia con la aerofobia en una aplicación que acompaña y tranquiliza durante los vuelos tras años de ansiedad.
Pablo Sánchez Flores, de 23 años, creció rodeado de viajes, pero desarrolló una fuerte aerofobia que llegó a paralizarle en pleno vuelo. No fue un caso aislado: tres de los cuatro hijos del entrenador sufrieron ese mismo miedo.
Una frase del piloto durante una turbulencia le marcó y le dio la idea de crear Copi, una app que guía y calma a los pasajeros. Con esta herramienta, el joven afronta su fobia y la convierte en un proyecto personal.