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El Hormiguero
La confesión de Mario Casas sobre su madre que marcó su paso por los Goya
El actor revive en El Hormiguero uno de los momentos más especiales de su carrera, destacando la importancia de compartir el reconocimiento con su madre tras la gala de los Premios Goya.
Durante la entrevista en El Hormiguero, Mario Casas se detiene en el valor personal que tuvo la reciente gala de los Goya, más allá del reconocimiento profesional. El actor subraya la emoción de vivir ese instante acompañado por su madre.
El intérprete confiesa que su presencia convirtió la experiencia en algo único, señalando que compartirlo con ella fue el mejor regalo posible en un momento clave de su trayectoria.