Ensalada de pimientos tricolor y bacalao

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

Ensalada de pimientos tricolor con bacalao: la receta fresca y llena de sabor

Karlos Arguiñano propone una ensalada colorida y saludable con pimientos tricolor y bacalao. Un plato fácil, nutritivo y perfecto para sorprender en cualquier ocasión con ingredientes sencillos y mucho gusto.

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, la receta combina pimientos rojos, verdes y amarillos con bacalao desmigado, creando una ensalada equilibrada y llena de matices. El chef destaca la importancia de aliñar bien para potenciar el sabor.

Este plato no solo aporta frescura, sino también proteínas y vitaminas, ideal para quienes buscan opciones ligeras y completas. Una propuesta que demuestra cómo la cocina sencilla puede ser deliciosa y saludable.

