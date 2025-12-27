Ensalada de pimientos tricolor con bacalao: la receta fresca y llena de sabor

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, la receta combina pimientos rojos, verdes y amarillos con bacalao desmigado, creando una ensalada equilibrada y llena de matices. El chef destaca la importancia de aliñar bien para potenciar el sabor.

Este plato no solo aporta frescura, sino también proteínas y vitaminas, ideal para quienes buscan opciones ligeras y completas. Una propuesta que demuestra cómo la cocina sencilla puede ser deliciosa y saludable.