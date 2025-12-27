Publicidad
EL DESAFÍO
José Yélamo cumple su sueño y promete darlo todo para ganar
El periodista afronta el reto con ilusión y ambición: participar en El Desafío era su sueño, y ahora asegura que llega dispuesto a luchar por la victoria.
En El Desafío, José Yélamo confiesa: “He cumplido un sueño, vengo a ganar”, dejando claro que su objetivo es superar cada prueba con determinación. Su participación promete momentos llenos de tensión y emoción.
El presentador afronta este reto con energía y compromiso, dispuesto a demostrar que la constancia y el esfuerzo son claves para triunfar. El próximo programa anticipa desafíos que pondrán a prueba su resistencia y talento.